Ativistas protestam na Praça Vermelha contra Putin

Oposicionistas usando fitas brancas, símbolo do protesto pacífico contra o governo de Vladimir Putin, caminharam pela praça neste domingo sob o olhar atento da polícia. Porém Yevgeniya Chirikova, líder do grupo Khimki Forest, foi detida rapidamente com outros ativistas quando ela tentou colocar uma barraca na praça.

Putin enfrentou protestos sem precedentes, feitos por dezenas de milhares de pessoas, nos meses antes da eleição presidencial, em março. Desde a vitória dele, os protestos nas ruas diminuíram. As informações são da Associated Press.