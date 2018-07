Ativistas relatam confrontos perto da capital da Síria

Associated Press

BEIRUTE - Ativistas sírios disseram ter ouvido tiros e explosões nos subúrbios de Damasco nesta segunda-feira, 30, enquanto os conflitos entre as forças de segurança e os opositores do presidente Bashar Assad chegam cada vez mais perto da capital da Síria. Os relatos dos Comitês de Coordenação Local, porém, não puderam ser verificados independentemente.

No domingo, tropas do Exército e tanques de guerra atacaram áreas da oposição perto da capital, disparando contra regiões que estão sob controle de dissidentes militares. Houve confrontos nos arredores de Damasco. Segundo ativistas, 62 pessoas morreram nos combates.

A escalada da violência registrada na ofensiva do domingo aponta temores do governo de que os desertores poderiam levar os combates para Damasco, principal símbolo do regime de Assad, considerado um ditador.

A violência na Síria começou em março de 2011 e desde então o governo esmaga os protestos pró-democracia. Nos últimos meses, porém, militares dissidentes e opositores de organizaram e agora combatem as tropas do regime. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 5 mil pessoas morreram desde então. Damasco culpa "terroristas e grupos armados" pelo caos.