Ativistas russos estão acampados no centro de Moscou Cerca de 200 ativistas estão acampados em uma praça no centro de Moscou nesta sexta-feira para protestar contra a posse de Vladimir Putin e a detenção de dois líderes opositores. Putin foi presidente russo entre 2000 e 2008 e na segunda-feira desta semana tomou posse para um terceiro mandato de seis anos, até 2018. A oposição acusou fraudes na eleição do final do ano passado.