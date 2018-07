Ativistas vencem prêmio da União Europeia por Primavera Árabe

ESTRASBURGO - Cinco ativistas ligados à Primavera Árabe ganharam o prêmio Sakharov, concedido pelo Parlamento Europeu, por seu trabalho em prol da liberdade, afirmou uma fonte parlamentar nesta quinta-feira, 27.

Os laureados são Mohamed Bouazizi da Tunísia, premiado postumamente, a ativista egípcia Asmaa Mahfouz, o dissidente líbio Ahmed al-Zubair Ahmed al-Sanusi, o advogado sírio Razan Zeitouneh e o cartunista sírio Ali Farzat, segundo a fonte.

"Estas pessoas contribuíram com mudanças históricas no mundo árabe e essa recompensa reafirma a solidariedade e o apoio firme do Parlamento Europeu a sua luta pela liberdade, pela democracia e o fim dos regimes autoritários", destacou Jerzy Buzek, presidente do órgão. "O prêmio é um símbolo para todos aqueles que trabalham pela dignidade, pela democracia e pelos direitos fundamentais do mundo árabe", continuou.

O prêmio Sakharov é concedido anualmente a figuras proeminentes na luta pelos direitos humanos. A decisão unânime dos comissários que escolhem os laureados deixou de contemplar finalistas como a comunidade colombiana de camponeses San José de Apartado e o ativista bielo-russo Dmitri Bandarenka.

A principal das figuras laureadas é o tunisiano Bouazizi, que se imolou em 17 de dezembro de 2010, colocando fogo no próprio corpo para protestar contra o governo autoritário de Zine Abidine Ben Ali, então presidente do país. O ativista morreu duas semanas depois, mas seu ato desencadeou as revoltas na Tunísia e nos demais países da região.

No ano passado, o prêmio Sakharov foi dado ao dissidente cubano Guillhermo Fariñas, que fez greve de fome contra o regime de Cuba. Ele não foi autorizado pelo governo para viajar a Estrasburgo e receber a premiação. Outros laureados pelo Parlamento Europeu são a ativista pró-democracia de Mianmar Aung San Suu Kyi, o ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan e o dissidente chinês Hu Jia. As informações são da Dow Jones.