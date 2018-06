Atlanta começa a se recuperar de rara nevasca

Funcionários do Departamento de Transportes do Estado norte-americano da Geórgia manifestaram preocupação com as temperaturas congelantes da noite de ontem, o que pode ter originado capas de gelo escuro sobre as ruas, dando uma falsa impressão de segurança.

A tempestade resultou na precipitação de alguns poucos centímetros de neve, mas foi suficiente para provocar uma situação caótica em grande parte do sul dos EUA, pouco habituado a esse tipo de fenômeno.

Estradas foram fechadas, voos foram cancelados e mais de dez pessoas morreram em diversos acidentes rodoviários e em um incêndio. A polícia rodoviária da Geórgia registrou um total de 1.460 acidentes de trânsito entre a terça e quarta-feira.

Atlanta, a maior cidade da região, abriga diversas empresas multinacionais e o aeroporto mais movimentado do mundo. A tempestade expôs como mesmo uma grande cidade do sul dos EUA acaba sendo afetada duramente por um fenômeno que no norte dos EUA causaria pouco mais do que alguns inconvenientes. Fonte: Associated Press.