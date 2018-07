A descida do Atlantis em Cabo Canaveral, na Flórida, marcará o fim do programa de ônibus espaciais da agência aeroespacial norte-americana (Nasa, por suas iniciais em inglês). O Atlantis deixou na estação orbital suprimentos suficientes para um ano, um modelo em miniatura de um ônibus espacial e a bandeira norte-americana levada na primeira missão do programa, em 1981. As informações são da Associated Press.