Ato antifraude eleitoral acaba em violência na Argentina A polícia reprimiu moradores da Província de Tucumán, na Argentina, que protestaram com panelas na noite desta segunda, 24, contra o que julgavam ser uma fraude eleitoral na eleição para governador ocorrida no domingo, quando 42 urnas foram queimadas. O confronto iniciou quando centenas de manifestantes derrubaram grades que isolavam a sede do governo na Praça Independência, no centro de San Miguel de Tucumán, capital da província.