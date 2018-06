Ato contra Putin atrai 20 mil pessoas na Rússia

O governo da Rússia vem lidando com uma onda de protestos desde as eleições parlamentares de dezembro, que teriam sido fraudadas, segundo oposicionistas. Em protestos anteriores, que chegaram a reunir 100 mil pessoas ou mais, os organizadores procuraram respeitar os locais de encontro e as rotas pré-aprovadas pelo governo e, apesar da presença ostensiva da polícia, não ocorreram confrontos. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.