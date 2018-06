Ato da oposição em Caracas critica Maduro

Ao fim do protesto, María Corina pediu a anulação imediata da resolução. No mês passado, um estudante foi morto em um protesto no Estado de Táchira, no oeste da Venezuela, por um policial. Segundo a Procuradoria-Geral da República, a morte foi provocada por uma bala de borracha, mas a família de Kluiverth Roa, de 14 anos, questiona a versão e diz que o menino foi morto por munição real.

"A única medida possível é revogar essa resolução criminosa", disse María Corina. "Não é da competência do governo regular o direito de expressão dos filhos das mães venezuelanas." A resolução foi publicada em janeiro pelo ministro da Defesa, o general Vladimir Padrino.

Eleições. No sábado, a comissão da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) que visitou a Venezuela afirmou que o governo do presidente Nicolás Maduro pretende realizar em setembro as eleições legislativas deste ano, geralmente marcadas para dezembro.

O secretário geral da entidade, o ex-presidente colombiano Ernesto Samper, disse que a votação é a melhor maneira de resolver a atual crise política venezuelana. "As eleições são o melhor cenário para que se confrontem as diferenças e se dirimam as controvérsias", disse Samper. "Fazemos um chamado à oposição para que exerça através do processo democrático seu legítimo direito ao dissentimento. Recebemos uma informação sobre fatos ameaçam a estabilidade democrática da Venezuela."/ EFE