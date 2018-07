Ato estudantil no Chile acaba em confronto

Os protestos por uma reforma educacional no Chile voltaram a resultar ontem em confrontos entre estudantes e carabineros, a polícia chilena. Segundo a governadora da Grande Santiago, Cecilia Pérez, ao menos 132 pessoas foram presas e 30 ficaram feridas na capital. Em outras cinco cidades, houve mais 124 estudantes detidos - 256 ao todo. A marcha foi convocada por estudantes após a suspensão da negociação com o governo na quinta-feira.

Cerca de 10 mil jovens reuniram-se na Praça Itália, tradicional ponto de encontro de Santiago, onde o governo proibira a realização de passeatas. Eles pretendiam marchar pela avenida Alameda, uma das principais da capital, fechada pelos carabineros.

Antes do começo da manifestação, jatos d'água e bombas de gás lacrimogêneo foram lançados contra os estudantes. Policiais e a guarda montada ajudaram a dispersar a multidão. Alguns estudantes, que fugiram pela Avenida Bernardo O'Higguins responderam com pedras. Muitos ergueram barricadas em outros pontos da cidade. A estação de metrô em frente à Universidade do Chile também foi fechada por causa dos confrontos. Houve saques em algumas lojas.

Segundo o jornal chileno La Tercera, jornalistas também foram vítimas da violência policial. Ao menos dois repórteres teriam sido presos por reclamar da truculência dos carabineros. Até o final da tarde de ontem, pequenos confrontos esporádicos aconteciam nas ruas de Santiago. Um panelaço havia sido convocado por estudantes para a noite de ontem.

A presidente da Confederação dos Estudantes da Universidade do Chile (Confech), Camila Vallejo, que convocara o protesto para a Praça Itália apesar da proibição, criticou por meio de sua conta no Twitter a violência policial. "O governo é culpado por nos negar tudo. Pedimos permissão para protestar. Não nos dão. Pedimos educação gratuita. Tampouco o fazem. O que querem?", escreveu.

Já as autoridades responsabilizaram os estudantes pelo confronto. "Existem líderes irresponsáveis que acham estar acima da lei. E sempre vou impor a lei na Grande Santiago", disse a governadora. "As imagens de violência e saques são responsabilidade dos líderes que convocaram uma passeata em local proibido." Desde o começo dos protestos, em maio, houve 37 passeatas na capital chilena.

Ruptura. Os estudantes romperam o diálogo com o governo anteontem. Eles querem uma reforma que torne público o sistema educacional do país - calcado em subsídios estatais a instituições privadas. Novas manifestações foram convocadas para o dia 19. / AP, EFE e AFP