Ato marcado para domingo divide partidos franceses

A unidade nacional exaltada por líderes políticos da França desde o massacre contra o jornal satírico Charlie Hebdo, na quarta-feira, começou a se fissurar ontem.

Pela manhã, houve uma cena inédita. Dois presidentes e rivais políticos, o atual, François Hollande, e o seu antecessor, Nicolas Sarkozy, encontraram-se no Palácio do Eliseu. Trocaram impressões sobre a repressão ao terrorismo e acertaram a participação de seus partidos em uma manifestação no domingo. Mas o maior partido de extrema direita, a Frente Nacional, de Marine Le Pen, não foi convidado para o evento, que denunciou como uma farsa.

O discurso de "unidade nacional" foi a tônica da primeira manifestação de Hollande, horas após o atentado. O presidente socialista afirmou então que a ideia de "república" da França estava sob ataque, bem como "um ideal de Justiça e paz" que teria se tornado referência internacional. A fala foi elogiada por cientistas políticos e grandes jornais do país.

Ontem, Sarkozy, atual presidente do partido de oposição União por um Movimento Popular (UMP, centro-direita), atendeu ao convite de Hollande e foi ao Palácio do Eliseu para a primeira reunião entre os dois líderes desde a posse, em 2012. "Era meu dever responder a esse convite para mostrar o clima de unidade nacional frente ao ataque comandado por fanáticos determinados contra a civilização, a república e as ideias que nos são caras", afirmou.

Na reunião, Sarkozy e Hollande também acertaram a participação de líderes da UMP na manifestação organizada por partidos de esquerda, convocada pelo Partido Socialista (PS) para o próximo domingo. O cortejo silencioso deve partir de Praça da República, no centro de Paris.

Essa manifestação deveria marcar a união entre diferentes setores políticos e a opinião pública em solidariedade às famílias de vítimas e servir de prova da resistência dos franceses contra o terrorismo. Mas, sem ter sido convidada para participar, Marine Le Pen criticou o evento. "Estou esperando que meu telefone toque para que o primeiro-ministro me convide, já que sou representante de um partido que fez 25% nas últimas eleições e deveria estar em uma manifestação de união nacional", argumentou a líder de extrema direita, neta do líder racista, islamofóbico e antissemita Jean-Marie Le Pen. Logo após o atentado, Marine, uma das favoritas à eleição de 2017, disse que "algo deveria mudar".

Em solidariedade à tia, a deputada Marion Maréchal-Le Pen também criticou os organizadores. "Falam todos em unidade nacional, mas é apenas um slogan", afirmou. "Se houvesse de fato unidade, nós seríamos convidados. Para eles, é uma forma de nos calar." O primeiro-ministro socialista, Manuel Valls, justificou a falta de convite alegando que a Frente Nacional "não compartilha valores republicanos".