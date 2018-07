Ato no Rio pede fim de assédio a bahais no Irã Cerca de 800 pessoas, segundo os organizadores, participaram ontem de uma manifestação contra a perseguição sofrida no Irã pelos adeptos da religião Bahai.Durante o ato, na Praia de Copacabana, foram fincadas na areia 7.747 máscaras com fotos do rosto de 7 líderes bahais iranianos, cujo período em detenção pelas autoridades do Irã soma 7.747 dias.