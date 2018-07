Ator americano Ernest Borgnine morre aos 95 anos

Borgnine começou a chamar atenção no começo dos anos 50, em papéis de vilões, como o sargento Fatso Judson, em A Um Passo da Eternidade (1953). Logo depois, em 1955, o ator estrelou Marty, pelo qual ganhou o Oscar de melhor ator. No filme, ele interpretava um açougueiro tímido e solitário, que temia nunca encontrar um romance em sua vida. Marty também venceu o Oscar de melhor filme, diretor e roteiro.

Apesar do papel mais sensível ter lhe rendido o Oscar, produtores continuaram a chamá-lo para papéis em filmes de ação, como Os Doze Condenados (1967) e Meu Ódio será Sua Herança (1969).

Entre 1962 e 1966, Borgnine estrelou a comédia de TV McHale''s Navy, interpretando o comandante de um torpedeiro da Segunda Guerra Mundial.

Mais recentemente, Borgnine interpretou o papel de um porteiro na série de TV The Single Guy, e fazia a voz do Homem Sereia, personagem do desenho animado Bob Esponja. As informações são da Associated Press.