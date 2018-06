Ator de 'Velozes e Furiosos' morre em acidente

O ator participava de um evento de arrecadação de fundos para ajudar as vítimas do tufão Haiyan, que no mês passado deixou milhares de mortos nas Filipinas, quando saiu com um amigo a bordo de um Porsche na tarde de ontem.

Pouco depois, o veículo bateu em um poste e em uma árvore antes de incendiar-se. Walker, que estava no banco de carona, e seu amigo, que dirigia o Porsche, morreram na hora, informou a polícia de Los Angeles.

A polícia acredita que o excesso de velocidade tenha sido uma das causas do acidente. O amigo de Walker morto na colisão foi identificado como Roger Rodas. Fonte: Associated Press.