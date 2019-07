Atores da Broadway se apresentam nas calçadas de Nova York durante apagão

Nova York, EUA - As famosas e chamativas luzes da Times Square não brilharam na noite do último sábado, 13. O apagão, que ocorreu devido a um incêndio em um transformador, segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, deixou Nova York às escuras até meia-noite. O acontecimento causou diversos transtornos, inclusive cancelamentos de shows da Broadway. No entanto, para não decepcionar os fãs, artistas decidiram cantar e dançar nas ruas de Manhattan e provar que “o show sempre deve continuar”.

A queda de energia dificultou o tráfego de metrô, fechou as luzes da Times Square e interrompeu diversos eventos, especialmente no lado oeste de Manhattan. Na Broadway, o blecaute ocorreu cerca de uma hora antes de muitos dos shows começarem, o que resultou no cancelamento de 26 dos 30 shows programados para a noite.

Enquanto esperavam para saber sobre o cancelamento oficial do show, o violinista Van Wieren, membro do elenco de "Come From Away", sugeriu que a banda saísse para tocar nas ruas e fizessem o número de abertura. Para o jornal The New York Times, o artista se mostrou orgulhoso da performance."Nós nos sentimos mal que eles não seriam capazes de ver o show", disse Wieren. "Mas pelo menos nós daríamos a eles um momento especial e uma história para levar para casa."

E assim começou um movimento que se expandiu por toda cidade. Artistas de outros shows cancelados da noite de sábado em toda a cidade também tocavam música e cantavam nas calçadas. "Havia uma fila de pessoas do lado de fora esperando, então odiamos ter que não fazer o show para eles ", afirmou Aaron Tveit, uma das estrelas do" Moulin Rouge! The Musical", ao New York Times.

Os membros do elenco de "Hadestown", que no mês passado ganhou o prêmio Tony de melhor musical, também cantaram em meio a multidão.

Do lado de fora do Carnegie Hall, artistas do coro de Millennial Choirs e Orchestra aproveitaram o cenário do pôr do sol para cantarem em coro para os fãs.

I guess this is what they call a New York moment. After being trapped on the F for an hour because of the power outage I emerged to see dark restaurants & traffic lights, civilians directing traffic, & an evacuated Carnegie Hall concert happening in the street. #nyc #Blackout pic.twitter.com/3p9UWtRrel — Briallen Hopper (@briallenhopper) 14 de julho de 2019

O elenco de "Hamilton" fez diferente. Ao invés de descer às ruas, os artistas decidiram fazer uma serenata para uma multidão nas janelas do Rodgers Theatre em Nova York.

@cnn @HamiltonMusical was cancelled due to the blackout. The cast sang to us from above the Rodgers Theater in NY. It was awesome! pic.twitter.com/HV6cf1tTzG — Antony (@lemonfuzz) 14 de julho de 2019

A Liga da Broadway aconselhou os detentores de bilhetes a procurarem trocas ou reembolsos de onde compraram originalmente os seus bilhetes.

História

O corte ocorreu na mesma data do apagão que afetou a cidade em 1977. Na época, Nova York foi cenário de saques e vandalismo, gerando centenas de prisões. A energia retornou após 25 horas.

Dessa vez, na tentativa de diminuir o caos, nova-iorquinos ajudaram os policiais no controle da cidade.

Found the cops!! And more civilians directing traffic. Way to step up citizens of NYC. #blackout pic.twitter.com/2DTiscZ7nl — Dana Meredith Lerner (@officialDML) 14 de julho de 2019

/Com agências internacionais