Atores desertores reaparecem nos EUA Dois atores cubanos que protagonizaram um filme sobre jovens que fugiam da ilha fizeram da história realidade ao desertar para os EUA. Javier Nuñez Florián e Anailin de la Rúa, ambos de 20 anos, haviam desaparecido há dez dias durante uma viagem de Cuba aos Estados Unidos para participar em Nova York do Festival de Cinema de Tribeca com o filme Una Noche, premiado em três categorias. Os dois atores reapareceram no fim de semana em um programa de televisão em Miami.