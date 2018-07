Atriz é arma democrata para tomar vaga de senador republicano em 2016 Mitch McConnell é senador republicano pelo Estado de Kentucky, um dos mais conservadores dos EUA. Ele foi eleito pela primeira vez em 1985 e nunca perdeu uma eleição desde então. Mas sua vaga no Senado estará em jogo novamente em 2014 e o Partido Democrata tem uma arma secreta para tentar aposentar o veterano político: a atriz Ashley Judd. Casada com o piloto de Fórmula Indy Dario Franchitti, ela passou a infância e a adolescência em Kentucky e é uma das figuras mais populares do Estado. Na quarta-feira, Ashley despistou ao comentar para a revista Us Weekly sobre os pedidos para se tornar candidata. "A eleição mal acabou. Não é hora de falar nisso."