Atriz processa produtor de filme anti Islã nos EUA Uma das atrizes que participaram do filme "A Inocência dos Muçulmanos", Cindy Lee Garcia, entrou na Justiça do Estado da Califórnia nesta quarta-feira contra o egípcio americano Nakoula Basseley Nakoula, de 55 anos e provável produtor do filme, que levou a uma onda de protestos que já deixaram mais de 30 mortos desde a noite de 11 de setembro, entre eles o embaixador dos EUA na Líbia, Christopher Stevens. Cindy Lee Garcia acusou Nakoula por "fraude" e pede à Justiça que ordene ao YouTube que retire o videoclipe de 14 minutos do filme da internet. Ela afirma que recebeu ameaças de morte e que sua reputação foi prejudicada.