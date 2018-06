Atriz que representou 'Emmanuelle' morre aos 60 A atriz holandesa Sylvia Kristel, estrela do filme erótico "Emmanuelle", de 1974, faleceu na Holanda aos 60 anos, informou nesta quinta-feira a empresa detentora dos filmes da atriz. Kristel nasceu na cidade de Utrecht, na Holanda central, onde sua família tinha um hotel. No começo da década de 1970, o namorado da atriz, o belga Hugo Claus, a persuadiu a fazer o papel de "Emmanuelle", filme erótico dirigido pelo francês Just Jaeckin. O filme mostra as aventuras sexuais de um homem e sua jovem esposa, Emmanuelle, na Tailândia. O filme foi visto por 350 milhões de pessoas ao redor do mundo e virou um clássico da liberdade sexual nos anos 1970.