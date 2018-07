Atropelamento de menina e falta de socorro chocam a China

Os dois motoristas que atropelaram a menina foram presos, mas usuários da Internet lotaram microblogs, censurando a apatia das pessoas que deixaram a garota morrer, depois que imagens do incidente captadas por uma câmera de segurança foram postas na rede.

Wang Yue teve morte cerebral mais de uma semana depois do acidente em Foshan, na província de Guangdon, no sul do país, disse a agência de notícias Xinhua.

"O hospital fez o possível para salvá-la. Mas... seus ferimentos eram graves demais e o tratamento não deu resultado", disse Su Lei, diretor da unidade de tratamento intensivo do Hospital Militar de Guangzhou.

O vídeo do atropelamento e fuga, em 13 de outubro, transmitido por um canal de televisão, mostra a menina sendo atropelada por uma van, cujo motorista vai embora e a deixa sangrando na rua estreita. Várias pessoas passam pelo local nos sete minutos seguintes, a pé ou em bicicletas, e a criança é atropelada por um segundo veículo. Só então uma mulher puxa a menina para o lado da rua antes que a mãe dela, uma trabalhadora migrante, entre em cena.

O boom econômico da China e a crescente disparidade entre ricos e pobres fizeram dos valores sociais em transição um tópico controverso, com algumas pessoas lamentando o que veem como materialismo substituindo a moral.

"As pessoas agora estão tão egoístas. Tantas pessoas passaram, mas ninguém a ajudou porque não quiseram ter problemas", disse Yang Yaying, moradora de Pequim.

Segundo a Xinhua, o pai da menina recebeu mais de 270.000 yuan (42.280 dólares) para ajudar a pagar o tratamento médico de Wang em doações de chineses do mundo todo.

