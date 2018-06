Atropelamento deixa 6 feridos em Newcastle durante festividade muçulmana

LONDRES - Seis pessoas ficaram feridas após serem atropeladas do lado de fora de um ginásio poliesportivo onde se celebrava a festividade muçulmana do Eid al-Fitr, na cidade inglesa de Newcastle, neste domingo, 25.

Este incidente, pelo qual foi detida uma mulher de 42 anos, não foi considerado pela polícia como 'terrorismo', segundo informou um porta-voz do departamento do condado de Northumbria.

A polícia explicou que o atropelamento ocorreu às 8h14 (horário local, 5h14 de Brasília) às portas do Westgate Sports Center de Newcastle, onde se realizava a festividade muçulmana que marca o fim do Ramadã.

"Há uma investigação policial em curso para estabelecer exatamente o que aconteceu mas, neste momento, não se acredita que isto seja um ato de terrorismo", afirma um comunicado da polícia.

Os agentes já começaram a interrogar a mulher detida e pedem a possíveis testemunhas informações sobre o incidente.

No último dia 19 de junho Londres foi palco de um ataque contra muçulmanos, quando o britânico Darren Osborne deixou um morto e uma dezena de feridos ao atropelá-los com uma caminhonete perto da mesquita de Finsbury Park, no norte da cidade. / EFE