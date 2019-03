Atropelamento na Guatemala deixa ao menos 18 mortos

CIDADE DA GUATEMALA - Bombeiros da Guatemala afirmam que um caminhão de grande porte atopelou uma multidão no quilômetro 158 da Rota Interamericana na noite dessa quarta-feira, 27. Ao menos 18 pessoas morreram e outras 18 foram levadas para hospitais da região.

O porta voz do Corpo de Bombeiros Cecilio Chacaj disse que o acidente ocorreu próximo à cidade de Nahuala, na região oeste do país. Ainda segundo ele, a multidão aparentemente havia se juntado para observar um outro acidente anterior.

"Parece que o veículo pesado não enxergou o grande número de pessoas na pista e as atropelou", disse Chacaj. "Até agora, pudemos computar os corpos de ao menos 30 pessoas no local". Os agentes públicos informaram que três feridos foram transferidos para o Hospital Nacional de Sololá.

Depois de tomar conhecimento do grave acidente, o presidente da Guatemala, Jimmy Morales, expressou seu pesar pelas redes sociais e adiantou que estão coordenando ações de apoio às vítimas.

"Com grande pesar, lamento a tragédia que ocorreu no município de Nahualá, em Sololá, que deixou mais de 30 mortos devido a um acidente de trânsito, e no momento estamos coordenando ações para dar todo o apoio às famílias das vítimas. Minhas profundas condolências", diz a mensagem do presidente, que decretou luto nacional de três dias no país.