Atual governo deve vencer eleições na Romênia Romenos enfrentaram neve e chuva forte neste domingo (9) para votar nas eleições parlamentares do país, que deverá devolver o poder ao atual governo. A expectativa é que a coalização do primeiro ministro Victor Ponta ganhe a maioria dos votos, mas o enfrentamento com o presidente Traian Basescu pode ameaçar a estabilidade política do país.