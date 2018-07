Atum de quase 300 quilos é vendido por R$ 1,35 milhão em Tóquio

TÓQUIO - O mercado de peixes de Tsukiji, em Tóquio, vendeu nesta quinta-feira, 5, pelo valor recorde de 56,49 milhões de ienes (R$ 1,35 milhão) um atum bluefin de 269 quilos durante o tradicional primeiro leilão do ano.

O exemplar, que foi capturado em águas de Oma, na província de Aomori, superou o antigo preço máximo, registrado neste mesmo mercado no ano passado, quando um atum pescado na ilha de Hokkaido foi vendido por 32,49 milhões de ienes (US$ 425 mil).

O quilo do atum vendido nesta quinta-feira saiu por 210 mil ienes (US$ 2.750), muito acima dos 95 mil ienes o quilo (US$ 1.235) do exemplar que ostentava o recorde.

O comprador do atum foi o distribuidor de pescados para a cadeia de restaurantes de sushi Kiyomura, informou a agência de notícias "Kyodo".

O proprietário da empresa, Kiyoshi Kimura, de 59 anos, assegurou que sua intenção com a compra foi a de "apoiar o Japão", que sofre as consequências dos devastadores terremoto e tsunami que em março do ano passado causaram a crise nuclear de Fukushima, além da estagnação econômica que o país atravessa.

*Atualizado às 14h30 para correção de informação