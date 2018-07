Audiência da apuração cai em relação a 2008 A segunda vitória de Barack Obama na disputa pela Casa Branca não foi tão popular quanto a primeira, ao menos em termos de audiência na TV. Segundo a medição do instituto Nielsen, 66,8 milhões de espectadores acompanharam ao vivo as transmissões de 13 emissoras da apuração dos resultados da eleição - em 2008, 71,5 milhões assistiram. A campeã de audiência neste ano foi a NBC, que concentrou as atenções de 12,1 milhões de pessoas.