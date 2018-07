Audiência é adiada por ausência de Berlusconi O Tribunal de Justiça de Milão decidiu ontem adiar para 19 de setembro a audiência do premiê Silvio Berlusconi no caso em que ele é julgado por corrupção. Berlusconi faltou à audiência porque estava reunido com o presidente Giorgio Napolitano discutindo um plano para reduzir a dívida pública italiana. Em outro processo, o caso Ruby, a Justiça rejeitou um recurso da defesa que pedia anulação das provas.