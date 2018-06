Cresce número de apostadores que acreditam em saída prematura de Trump da presidência

LONDRES - Os apostadores britânicos acreditam que, diante da situação atual, é mais provável que o presidente dos EUA, Donald Trump, deixe o cargo antes do fim de seu primeiro mandato do que consiga concluí-lo, disseram casas de apostas do Reino Unido nesta quarta-feira, 17, depois de uma semana de tumulto na Casa Branca.

O site Betfair afirmou que os apostadores arriscaram mais de 5 mil libras em uma saída prematura de Trump nas horas seguintes à revelação de que ele teria pedido ao então diretor do FBI (Polícia Federal americana), James Comey, para encerrar uma investigação sobre os laços de seu ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn com a Rússia.

Os temores de que as reformas econômicas do presidente possam ser freadas e de que ele possa até enfrentar a ameaça de um impeachment reduziu a procura por dólares. Nos mercados de apostas britânicos, as chances de que Trump não irá concluir seu mandato de quatro anos aumentaram em 55% no Betfair. No mesmo site, a possibilidade de que o republicano deixe o cargo ainda neste ano é de 27%.

A porta-voz do site Ladbrokes, Jessica Bridge, acrescentou que a casa recebeu quase 50 mil libras esterlinas de vários apostadores a respeito do futuro de Trump, inclusive sobre a possibilidade de ele sofrer um impeachment e sobre o ano em que poderia ser substituído.

Veja abaixo: Trump acusado de pedir fim de investigação do FBI

"Praticamente não se passa um dia sem um escândalo de Trump, mas o dinheiro manda, e os apostadores estão ficando cada vez mais convencidos de que o presidente pode sofrer um impeachment mais cedo do que mais tarde", disse Jessica.

Os mercados de apostas políticas britânicos explodiram nos últimos anos. Em 2016, milhões arriscaram a sorte antes do resultado surpreendente do referendo que decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia, e da eleição de Trump, o evento político que mais provocou apostas em toda a história. / REUTERS