Aumenta o risco de erupção do Monte Fuji O terremoto e o tsunami que atingiram o Japão, em março do ano passado, podem ter aumentado o risco de o Monte Fuji entrar em erupção, de acordo com estimativas de cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas sobre Ciências da Terra e Prevenção de Desastres do Japão. O Monte Fuji, que tem 3.776 metros de altura, está adormecido desde 1707.