Aumenta para 10 número de mortes por Ebola confirmadas na República Democrática do Congo

KINSHASA - O surto de Ebola declarado no noroeste da República Democrática do Congo (RDC) já causou dez mortos confirmados e 35 casos positivos da doença, segundo os últimos dados divulgados neste sábado, 26, pelo Ministério de Saúde do País.

Com estes últimos dados, as mortes totais de pessoas com sintomas de Ebola chega a 23, ao acrescentar a ocorrida na região de Iboko.

Os casos totais de ebola, incluindo os que ainda estão sem confirmação, nas três áreas afetadas (as rurais de Iboko e Bikoro e a urbana de Mbandaka), estão em 54: seis suspeitos, 13, prováveis e 35 confirmados.

A vacinação continua sendo realizada nas áreas afetadas, na qual se dá prioridade aos trabalhadores de saúde, pessoas que tiveram contato com infectados e aos contatos dos contatos, em processo denominado "vacinação em círculos". /EFE

