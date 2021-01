Aumenta para 46 número de mortes por terremoto na Indonésia

De acordo com a última recontagem oficial, ao menos 46 pessoas morreram e 826 ficaram feridas após o terremoto de magnitude 6,2, que atingiu a ilha de Sulawesh, na região central da Indonésia , ontem, 15. O epicentro do terremoto foi a seis quilômetros a nordeste da cidade de Majene, a uma profundidade de 10 quilômetros.

Após o ocorrido, cerca de 15.000 pessoas deixaram suas casas. Alguns buscaram refúgio nas montanhas, enquanto outros foram para centros de evacuação habilitados pelas autoridades. O terremoto e seus choques posteriores danificaram mais de 400 casas e dois hotéis, além de aplainar um hospital e o escritório de um governador regional.

Leia Também Indonésia inclui influenciadores digitais em grupo prioritário de vacinação contra covid-19

Entre os feridos, 189 estão hospitalizados com prognóstico severo, observa o Órgão de Gestão de Desastres (BNPB) neste sábado, 16, que afirma que os dados sobre as vítimas ainda estão sendo coletados. Eles ainda não especificaram um possível número de pessoas desaparecidas.

O papa Francisco afirmou estar "entristecido" pelo terremoto e enviou sua solidariedade a todos os afetados, segundo um comunicado do Vaticano. "Rezo pelo repouso dos mortos, a recuperação dos feridos e o consolo de todos que estão de luto".

Dados mostraram que o fenômeno de sexta-feira foi semelhante ao de 1969, que provocou um tsunami e matou 64 pessoas em Sulawesi Ocidental. A região também sofreu em 2018, com um terremoto devastador, de magnitude 6,2, e um tsunami subsequente que atingiram a cidade de Palu, matando milhares de pessoas.

Vulcão

Neste sábado, 16, também ocorreu a erupção do vulcão Semeru, na província de Java Oriental do país. De acordo com dados da agência geológica do ministério de energia, cinzas e fumaça foram lançadas até 5,6 quilômetros no céu.

A Indonésia tem cerca de 130 vulcões ativos, mais do que qualquer outro país, e embora muitos mostrem altos níveis de atividade, pode ser semanas ou até meses antes de uma erupção.

Indonesia this week: escalating covid cases, floods, sinking islands, earthquakes, volcano eruption. Please pray and listen to nature. Video via @Jogja_Uncover pic.twitter.com/Mdqv6tIHb3 — Aida Greenbury (@AidaGreenbury) January 16, 2021

Vídeos postados nas redes sociais mostraram nuvens de cinzas se erguendo sobre casas. A agência de mitigação de desastres do país não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a possibilidade de evacuação. Outros vulcões, como o vulcão Merapi na ilha de Java e Sinabung em Sumatra, mostraram sinais de atividade recentemente./AGÊNCIAS INTERNACIONAIS