Aumenta pressão por saída imediata, indica pesquisa

Uma pesquisa do instituto Pew Research divulgada ontem indica uma alta de oito pontos porcentuais na parcela dos americanos que defendem uma retirada imediata do Afeganistão.

Veja também:

Obama anuncia hoje plano de retirada gradual de soldados do Afeganistão

Para 56%, dos entrevistados, as tropas devem deixar o país o quanto antes. O presidente dos EUA, Barack Obama, defende uma retirada gradual dos soldados do país.

No último levantamento, feito na época da morte do líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, esse porcentual era de 46%. A pesquisa mostra que 67% dos democratas apoiam a saída das tropas. Entre os independentes, esse número é de 57%, enquanto 43% dos republicanos partilham dessa opinião.

Apenas 39% dos consultados concordam com a permanência das tropas americanas até a estabilização do Afeganistão - em maio, eram 47%. Entre os que concordaram com a ação militar no país, iniciada em 2001, 58% acreditam no sucesso dos EUA na destruição da Al-Qaeda e do Taleban, contra 62% em maio. A pesquisa ouviu 1.502 pessoas entre 16 e 19 de junho.