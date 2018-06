Aumenta vantagem de Merkel em pesquisa eleitoral

Segundo o levantamento, Merkel deve conquistar um terceiro mandato nas eleições gerais de 22 de setembro, uma vez que o líder da oposição e ex-ministro de finanças Peer Steinbrueck, do Partido social-democrata (SDP), ainda não conseguiu ganhar a confiança dos eleitores em enfrentar os problemas econômicos do país.

A pesquisa foi conduzida pelo instituto Forsa para a revista semanal Stern e mostrou que a União Democrata Cristã (CDU), de Merkel e a União Social-Cristã da Baviera (CSU) somam juntas 41% das intenções de voto, alta de um ponto porcentual ante a semana passada. O parceiro da coalizão, o Partido Democrático Liberal (FDP) também avançou sob a mesma margem para 6%.

O apoio ao Partido Social-Democrata (SDP) caiu para 22%, o nível mais baixo neste ano, enquanto os Verdes permaneceram em 13% e o partido A Esquerda ficou em 8%.

Após a campanha eleitoral ganhar força na semana passada, o índice de popularidade de Merkel aumentou 3 pontos porcentuais, para 57%, enquanto apenas 21% preferem Steinbrueck, queda de 2 pontos percentuais em relação à semana anterior.

"Merkel está conseguindo dar às pessoas uma sensação de segurança. Na opinião das pessoas, ela está se certificando de que a crise do euro não tenha muita influência na vida cotidiana", disse o chefe do instituto Forsa, Manfred Guellner, à revista semanal Stern. "Como resultado, a maioria dos eleitores preferem ficar com o que está se provado certo e se afastando de alternativas".

Fonte: Dow Jones Newswires.