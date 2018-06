Aumentarei controle após explosão de oleoduto, diz Xi

De acordo com a agência de notícias estatal Xinhua, o presidente chinês disse que a segurança deve ser melhorada, que as inspeções devem ser mais frequentes e que as punições contra as violações devem ser mais rígidas.

Xi acrescentou que os operadores dos oleodutos devem continuar a efetuar inspeções e aplicar uma política de "tolerância zero" para as violações. "Também devem haver inspeções surpresa", afirmou Xi. Fonte: Dow Jones Newswires.