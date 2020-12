Aumento de casos de covid superlota hospitais e necrotérios nos EUA

Tammy Webber e Heather Hollingsworth, Associated Press

Quase 37 mil americanos morreram de covid-19 em novembro, o máximo em qualquer mês desde os primeiros dias sombrios da pandemia, deixando famílias em luto, preenchendo páginas de obituários de jornais e testando a capacidade de necrotérios, casas funerárias e hospitais.

Em meio ao ressurgimento, os Estados começaram a reabrir hospitais de campanha para lidar com um fluxo de pacientes que está levando os sistemas de saúde - e seus trabalhadores - ao limite.

Os hospitais estão trazendo necrotérios móveis. E os funerais estão sendo transmitidos ao vivo ou realizados como eventos dirigidos.

Autoridades de saúde temem que a crise seja ainda pior nas próximas semanas, depois que muitos americanos ignoraram os apelos para ficar em casa durante o Dia de Ação de Graças e evitar ver pessoas que não vivem junto.

“Não tenho dúvidas de que veremos um número crescente de mortos e esse é um lugar horrível e trágico para se estar”, disse Josh Michaud, diretor associado de políticas globais de saúde da Fundação da Família Kaiser. "Vai ser um par de semanas muito sombrio".

O número de mortos em novembro foi muito menor do que os 60.699 registrados em abril, mas perigosamente perto do próximo total mais alto, de quase 42 mil em maio, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins.

As mortes caíram para pouco mais de 20 mil em junho, depois que os Estados fecharam muitos negócios e ordenaram que as pessoas ficassem em casa.

A situação de deterioração rápida é particularmente frustrante porque a distribuição da vacina pode começar dentro de semanas, disse Michaud.

No Hospital Mercy Springfield em Missouri, um necrotério móvel - adquirido em 2011 depois que um tornado atingiu as proximidades da cidade de Joplin e matou cerca de 160 pessoas - foi colocado em uso novamente. No domingo, manteve dois corpos até que os funcionários da funerária pudessem chegar.

No Cemitério Bellefontaine em St. Louis, os enterros aumentaram cerca de um terço este ano em comparação com o ano passado, e os restos mortais cremados de cerca de 20 pessoas estão guardados enquanto suas famílias esperam por um momento mais seguro para realizar os serviços fúnebres.

Os mortos incluem marido e mulher na casa dos 80 anos que sucumbiram à covid-19 com cinco dias de diferença.

“Você quer estar seguro no local da sepultura para não ter que fazer outro serviço funerário” para outro membro da família, disse Richard Lay, vice-presidente do cemitério de Bellefontaine.

O Star Tribune em Minneapolis-St. Paul viu um aumento de 40% no número de páginas dedicadas a obituários pagos em novembro, principalmente por causa da covid-19, disse um porta-voz.

Em 29 de novembro, o jornal tinha 11 páginas de obituários, em comparação com cerca de metade desse número em um domingo normal.

Em Worcester, Massachusetts, a Guarda Nacional transportou berços, suprimentos médicos, mesas e outros itens necessários para operar um hospital de campanha de 250 leitos no caso de os centros médicos do estado ficarem sobrecarregados.

Rhode Island abriu dois hospitais de campanha com mais de 900 leitos combinados. Os hospitais regulares do Estado atingiram sua capacidade para atender contaminados com o coronavírus na segunda-feira.

A cidade de Nova York, o epicentro do surto nos EUA no início do ano, reabriu um hospital de campanha na semana passada em Staten Island.

Wisconsin tem um hospital de campanha em West Allis pronto para receber pacientes excessivos. Um hospital de Nevada aumentou a capacidade de leitos em um estacionamento adjacente.

“Hospitais de todo o país estão preocupados no dia-a-dia com sua capacidade. Não estamos nem no inverno e não vimos o impacto das viagens e encontros de Ação de Graças”, disse o Dr. Amesh Adalja, pesquisador sênior do Centro Johns Hopkins para Segurança Sanitária.

O número de leitos hospitalares é apenas uma das preocupações. Muitos hospitais estão lutando para encontrar pessoal suficiente para cuidar dos pacientes, já que o vírus surge em quase todos os lugares ao mesmo tempo, disse Adalja.

“Você não pode simplesmente dizer que teremos médicos e enfermeiras de outros Estados porque esses outros lugares também estão lidando com pacientes com covid”, disse ele.

O vírus é responsável por mais de 268 mil mortes e mais de 13,5 milhões de infecções confirmadas nos Estados Unidos.

Um recorde de 96 mil pessoas estavam no hospital com o vírus nos EUA na segunda-feira. Os EUA estão vendo, em média, mais de 160 mil novos casos por dia e quase 1.470 mortes - igual ao que o país estava testemunhando em meados de maio.

As autoridades estaduais e locais também estão respondendo com fechamentos, toques de recolher, quarentenas e ordens de máscara.

Autoridades da Califórnia disseram que o Estado pode triplicar as hospitalizações até o Natal e está considerando pedidos de internação em áreas com os maiores índices de casos. O condado de Los Angeles já disse a seus 10 milhões de residentes para ficarem em casa.

Em Oklahoma, o governador republicano Kevin Stitt declarou na quinta-feira um dia de oração e jejum, pois as infecções por coronavírus confirmadas no Estado se aproximavam de 200 mil. As autoridades de saúde estaduais relataram na terça-feira um máximo em um dia de mais de 1.700 hospitalizações.

Stitt, que testou positivo para o vírus em julho, doou plasma para ajudar outros pacientes a se recuperarem e disse que o fará novamente.

“Acredito que devemos continuar a pedir a Deus para curar aqueles que estão enfermos, confortar aqueles que estão sofrendo e fornecer força e sabedoria renovadas a todos que estão controlando os efeitos da covid-19”, disse ele em um comunicado.