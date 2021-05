Aumento de casos de covid-19 na Índia atinge estados do sul do país e provoca mais bloqueios 

NOVA DÉLHI - À medida que os casos do novo coronavírus aumentam rapidamente na Índia, cresce também a pressão sobre o governo do primeiro-ministro, Narendra Modi, para implementar uma paralisação em todo o país. Com mais de 300 mil registros, a capital de Karnataka, Bengaluru, tem o maior número de casos positivos de qualquer cidade indiana. Mas especialistas alertam que o pior ainda está por vir, pois a terceira maior cidade da Índia sofre com a escassez de oxigênio, hospitais lotados e crematórios lotados.

Leia Também Vizinho à Índia, Nepal vê casos de covid aumentarem 57 vezes e catástrofe humana é iminente

No estado de Tamil Nadu, o anúncio de bloqueio seguiu um recorde diário de mais de 26 mil casos na sexta-feira, 7. A Índia, desde fevereiro, em uma virada desastrosa, responsabilizou-se por variantes mais contagiosas, bem como pelas decisões do governo de permitir que grandes multidões se reunissem para festivais religiosos e comícios políticos.

Neste sábado, 8, a Índia relatou 401.078 casos confirmados, incluindo um recorde de 4.187 mortes. No geral, o país tem mais de 21,8 milhões de infecções confirmadas e quase 240 mil mortes. Os especialistas dizem que até mesmo esses pedágios dramáticos são contados abaixo. Um médico em Bengaluru disse que teve que rejeitar os pacientes "à esquerda, à direita e ao centro", enquanto seu hospital lutava para encontrar mais oxigênio.

"O problema é que a demanda é tão alta que precisamos de oxigênio constante", disse o Dr. Sanjay Gururaj, diretor médico do Hospital e Centro de Pesquisa Shanti. O hospital envia um caminhão duas vezes ao dia para usinas de oxigênio na periferia da cidade para trazer de volta 12 cilindros jumbo de oxigênio.

"Em tempos normais, isso teria durado mais de duas semanas - agora, dura pouco mais de um dia", acrescentou. A escassez de oxigênio no estado levou o tribunal superior na quarta-feira, 5, a ordenar ao governo federal que aumentasse o oxigênio médico líquido diário fornecido a Karnataka.

A decisão veio depois que 24 pacientes infectados pela covid-19 morrerem em um hospital do governo na segunda-feira passada, 3. Não está claro quantos deles morreram devido à falta de oxigênio, mas uma investigação está em andamento. Modi, até agora, deixou a responsabilidade de combater o vírus nesta onda atual para governos estaduais mal equipados e enfrentou acusações de fazer muito pouco. Seu governo rebateu que está fazendo tudo o que pode, em meio a uma "crise única em um século".

Enquanto isso, muitos especialistas médicos, líderes da oposição e até juízes da Suprema Corte estão pedindo restrições nacionais, argumentando que uma colcha de retalhos das regras estaduais é insuficiente para conter o aumento das infecções. Eles alertam que o aumento em Bengaluru está rapidamente eclipsando outras cidades duramente atingidas, como a capital, Nova Délhi e Mumbai. Os casos aumentaram 100 vezes desde fevereiro, disse Murad Banaji, um matemático que modelou o crescimento da doença na Índia, citando dados oficiais.

A positividade do teste saltou para mais de 30%, o que indica que a infecção é muito mais disseminada do que os números confirmados, acrescentou. "O desastre foi se aproximando no início de março, quando os casos começaram a aumentar", disse ele. Bangalore é mais do que uma bomba-relógio agora - está no meio de uma explosão.

Muito do foco nas últimas semanas foi no norte da Índia, liderada por Nova Délhi, onde estações de televisão transmitiram imagens de pacientes deitados em macas do lado de fora de hospitais e de piras funerárias em massa que queimam durante a noite.

A situação que se desenrola em Karnataka chamou a atenção para outros estados do sul que também lutam contra o aumento dos casos. Casos diários ultrapassaram a marca de 20 mil nos últimos três dias no estado de Andhra Pradesh, provocando novas restrições. Kerala, que surgiu como um plano para enfrentar a pandemia no ano passado, começou um bloqueio neste sábado. Com casos diários passando de 40 mil, o estado está aumentando agressivamente os recursos, incluindo a conversão de centenas de cilindros industriais de oxigênio em oxigênio medicinal, disse o Dr. Amar Fetle, oficial estadual da Covid-19.

"A magnitude dos casos do ano passado até agora é muito diferente", disse ele, acrescentando que o aumento do número significa mais hospitalizações e mais pressão sobre os sistemas de saúde, com hospitais quase lotados. "Tornou-se uma corrida entre a ocupação e a rapidez com que podemos adicionar camas. Estamos tentando ficar à frente do vírus o melhor que podemos. É claro que as infecções estão aumentando rapidamente na região sul, mas tem havido protestos menos visíveis do que no norte por causa da infraestrutura de saúde relativamente melhor e iniciativas governamentais que abordam problemas no nível da comunidade", disse Jacob John, professor de medicina comunitária no Christian Medical College, Vellore.

No entanto, embora o vírus tenha se espalhado por grandes cidades em ondas, cidades menores e vilarejos, onde os cuidados de saúde são menos acessíveis, agora estão expostos. "Esses lugares estão sendo rapidamente afetados, o que significa que podemos não ter sofrido o pior ainda no sul da Índia", disse ele. /AP