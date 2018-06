Aurora Dourada perde apoio popular após acusações As acusações de atividade criminosa contra o partido de extrema direita Aurora Dourada levaram o grupo a uma forte queda no apoio popular na Grécia. Pesquisas de opinião mostraram que apenas 6% a 7% dos entrevistados votariam pelo partido hoje, em comparação com uma taxa de 8% a 12% registrada antes das acusações.