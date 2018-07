Ausência de líder impõe revés a plano chavista

Embora ainda não esteja claro se Hugo Chávez participará ou não das celebrações do bicentenário da independência da Venezuela, na terça-feira, especialistas venezuelanos acreditam que a doença do líder, seja ela qual for, já compromete os planos de seu Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV). "Chávez planejava uma apoteose cívica que desse uma superexposição ao PSUV e servisse como ponto de lançamento da campanha eleitoral de 2012", disse ao Estado o analista político do centro de estudos Pluris, de Caracas, Carlos López. "O governo mantém o mistério sobre a data de retorno de Chávez, mas sua ausência nas celebrações deve afetar o moral de seus partidários.

Entre os opositores, circula a versão segundo a qual Chávez poderia promover, nos próximos dias, a substituição do vice-presidente Elías Jaua por seu irmão Adán. "O certo é que o presidente se exporia a um grande desgaste político, caso promovesse essa mudança antes de retornar à Venezuela", afirmou López.

"Longe das especulações, seria preciso analisar a real disposição de Chávez de escolher o irmão como seu herdeiro político", acrescentou. "Há dois anos, Adán recebeu críticas veladas do Palácio de Miraflores ao fracassar num plano de implementar um programa de educação bolivariano."