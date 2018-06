Ausências marcantes em Havana

A ausência de líderes políticos mundiais no funeral de Fidel Castro, exceto a de países da região ou dos mais próximos ao regime, indica um rápido distanciamento da comunidade internacional da figura do líder cubano. Do Ocidente, só o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, iria à cerimônia marcada para ontem.

Mesmo o líder russo Vladimir Putin, que qualificou Fidel como um “sincero e confiável” amigo de seu país, alegou uma agenda apertada e enviou o presidente da Câmara dos Deputados como representante.

A ausência mais notável será a do premiê canadense, Justin Trudeau, cujo pai, Pierre Trudeau, manteve amizade de décadas com o ditador. Fidel esteve no funeral de Pierre, em 2000, em Montreal. Ele foi uma das personalidades que conduziu o caixão e deu um longo abraço em Justin. O líder canadense planejava ir a Havana, mas recuou diante das críticas.

O presidente Barack Obama, que impulsionou a histórica aproximação dos EUA com Cuba, mandou um de seus assessores de segurança, Ben Rodhes.