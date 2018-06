Ausente de cúpula no Brasil, Chávez volta para Caracas O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, voltou ontem a Caracas após ter passado dez dias em Cuba, onde faz tratamento contra um câncer. Em razão de seu problema de saúde, foi cancelada a participação do líder venezuelano na reunião dos chefes de Estado da Cúpula do Mercosul. O encontro de ontem foi o primeiro desde a oficialização da entrada da Venezuela no bloco.