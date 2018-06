Austrália anuncia fim de sua mais longa missão de paz

SYDNEY - A Austrália vai retirar seu último contingente de agentes no próximo 30 de junho e colocará fim à sua primeira e mais longa missão de manutenção da paz, anunciou nesta terça-feira, 25, o ministro da Justiça, Michael Keenan.

"Os agentes trabalharam para manter a paz e a estabilidade, entregar ajuda humanitária aos residentes isolados e trabalharam como ligação entre as forças de segurança do norte e do sul", disse em comunicado Keenan, que foi ao Chipre.

O governo australiano apoiou desde 1964 as forças da ONU no Chipre com o envio de mais de 1,6 mil agentes da polícia - três morreram em tarefas para manter a paz entre as comunidades grega e turca.

O Chipre iniciou sua independência do domínio britânico como Estado soberano em 1960 e separou-se 14 anos mais tarde, depois da invasão da parte norte da ilha por soldados turcos.

Em 1983, essa região declarou-se a República Turco-Cipriota, reconhecida somente por Ancara, enquanto o restante da ilha, habitada por uma maioria grega, permaneceu como a República do Chipre, reconhecida internacionalmente na União Europeia desde 1.º de maio de 2004. / EFE