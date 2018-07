Austrália anuncia novas sanções para pressionar Síria Sydney, 24/06/2012 - A Austrália anunciou neste domingo novas sanções contra a Síria, restringindo ou proibindo o comércio de petróleo e os serviços financeiros para aumentar a pressão sobre o regime do presidente Bashar Assad, informou a AFP. As novas medidas afetam o comércio entre os dois países nos segmentos de petróleo, telecomunicações e metais preciosos. Atualmente, a Austrália já participava de um embargo de armas e sanções contra pessoas envolvidas com o regime de Damasco.