Austrália anunciará sanções contra a Rússia

"As ações tomadas pela Rússia são uma clara violação às regras internacionais", disse ao parlamento australiano. "As leis internacionais não permitem um Estado roubar o território de outro com base em um referendo que não pode ser considerado livre ou justo", complementou.

Bishop disse que a Austrália, um membro rotativo no Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas (ONU), irá impor sanções a 12 indivíduos da Rússia e da Ucrânia, mas ainda não pode fornecer os nomes por questões técnicas.

A ministra alertou que a situação na Ucrânia permanece séria, inclusive com o potencial de um confronto militar. Ela afirmou que o ataque fatal de um oficial ucraniano na Crimeia demonstra a volatilidade da crise que a Rússia está incentivando. Fonte: Dow Jones Newswires.