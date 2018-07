Austrália apreende drogas em tratores importados da China

A polícia australiana encontrou quase meia tonelada de drogas - entre metanfetamina e cocaína - em dois tratores que estavam sendo importados da China.

Trata-se de uma das maiores apreensões de drogas da história na Austrália - um volume suficiente para gerar um lucro de mais de US$ 240 milhões.

A polícia passou dois anos e meio perseguindo os traficantes, com colaboração de agências da China e do Canadá. Dois homens foram presos até agora - um americano e um canadense.

Nos últimos cinco meses, as autoridades já apreenderam quase cinco vezes esse volume de drogas - um sinal de que apesar de todas as iniciativas o tráfico permanece forte no país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.