Austrália capta novos sinais da caixa-preta

EDGAR MACIEL, COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS, Agência Estado

O coordenador das investigações na costa oeste australiana, Angus Houston, disse que os sons devem ser analisados durante as próximas horas. "Os dados acústicos vão exigir uma análise mais aprofundada durante essa noite, com muita calma", disse.

Caso seja confirmado, este seria o quinto sinal detectado do voo MH370, que desapareceu no último dia 8 de março, com 239 pessoas a bordo. Na última terça-feira, o navio australiano Ocean Shield capturou dois sons por um extenso período de tempo. Ontem, outros dois novos sinais foram localizados. O primeiro durou 5 minutos e 32 segundo e o segundo, mais longo, de 7 minutos.

Para auxiliar na captura desses pings, a Marinha da Austrália tem instalado boias em áreas próximas às buscas. Cada boia está equipada com um hidrofone que escuta sons até 300 metros abaixo da superfície.

Área

Pelo segundo dia consecutivo, as autoridades australianas decidiram reduzir a área de busca no Oceano Índico, segundo fontes oficiais. O perímetro de resgate terá, a partir de agora, 57.923 quilômetros quadrados ante os 75.423 quilômetros quadrados de ontem, de acordo com o Centro de Coordenação de Agências Conjuntas.

Nas operações desta quinta-feira, participaram 10 aviões militares e quatro civis e outros 13 navios. Uma busca submarina foi realizada ao extremo norte da área, enquanto no sul foram o navio chinês Haixun 01 e o britânico Echo.