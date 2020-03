Austrália confirma primeira morte por coronavírus

Um australiano de 78 anos, ex-passageiro do navio "Diamond Princess", colocado em quarentena na costa do Japão, foi a primeira fatalidade do novo coronavírus no país, anunciaram as autoridades de saúde neste domingo, 1.

O homem morreu no hospital de Perth (sudoeste), disse uma porta-voz do ministério estadual da Austrália Ocidental à AFP.

Sua esposa, de 79 anos, e também infectada a bordo do navio, permanece hospitalizada em Perth.

Mais de 700 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus entre os passageiros e a tripulação deste cruzeiro.

"O processo de quarentena não foi perfeito", reconheceu o diretor do departamento de doenças infecciosas do Centro Nacional de Saúde e Medicina, Norio Ohmagari.

O homem figurava entre cerca de 160 australianos evacuados do navio em meados de fevereiro e deu positivo para o novo coronavírus, uma vez repatriado.

Ele foi transferido para uma unidade de isolamento no hospital de Perth em 21 de fevereiro, enquanto os outros ex-passageiros estavam em quarentena em um campo para trabalhadores da indústria de mineração fora de uso perto de Darwin (norte).

A princípio, o estado dos dois septuagenários não cobriu a gravidade. Mas a saúde do homem se deteriorou, disse Andrew Robertson, um alto funcionário do Ministério da Saúde da Austrália Ocidental.

Ele insistiu que o idoso havia sido isolado muito rapidamente e que não representava "nenhum risco" para a população ou a equipe médica.

No domingo, as autoridades de saúde do estado de Nova Gales do Sul confirmaram um novo caso, o 26º, de infecção por coronavírus na Austrália, um homem que havia viajado para o Irã. A grande maioria são pessoas da província chinesa de Hubei, o foco da epidemia. / AFP