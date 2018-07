Austrália cria a maior reserva marinha A Austrália criou oficialmente na semana passada a maior reserva marinha do mundo - cerca de 2,3 milhões de km² ao redor do continente. A reserva permitirá dar uma maior proteção à baleia azul, à tartaruga verde, aos tubarões-toro e ao dugong (um mamífero marinho herbívoro) - as duas últimas espécies estão entre as mais ameaçadas do planeta.