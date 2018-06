Austrália dificulta concessão de vistos a islâmicos radicais

SYDNEY - O primeiro-ministro da Austrália, Tony Abbott, disse nesta quarta-feira, 8, ter ordenado um aumento na vigilância para evitar a entrada de pregadores islâmicos radicais no país em meio às tensões com a comunidade muçulmana na esteira de uma série de operações de segurança.

Abbott, que recentemente alertou que o equilíbrio entre liberdade e segurança "pode ter que mudar" em nome da proteção contra muçulmanos radicalizados que buscam realizar ataques, afirmou que os pregadores do ódio agora receberão "cartão vermelho" durante o processo de concessão de vistos.

O novo e mais rígido sistema, que ele disse não exigir uma nova legislação, foi anunciado logo após uma reunião pública na semana passada em Sydney do Hizb ut-Tahrir, grupo internacional cujo objetivo declarado é estabelecer um Estado muçulmano supranacional.

A Austrália está em alerta máximo contra atentados de muçulmanos radicalizados ou militantes locais que voltaram dos combates no Oriente Médio. O país aumentou o nível de ameaça para alto e conduziu uma série de operações de grande visibilidade em cidades importantes.

As autoridades acreditam que mais de 160 australianos estejam envolvidos nos conflitos no Oriente Médio ou vêm apoiando ativamente grupos que lutam no local. Pelo menos 20 retornaram para a Austrália e são vistos como um risco à segurança. / REUTERS