Austrália e leste da Ásia recebem 2013 com entusiasmo O horizonte de Sydney brilhou com os fogos de artifício que foram o ponto alto do espetáculo que saudou a chegada de 2013, enquanto os chineses acompanharam shows em Hong Kong e Pequim. Já Mianmar (antiga Birmânia) teve sua primeira festa de Réveillon em mais de cinco décadas. A Ásia e a Oceania deram as boas vindas ao Ano Novo em larga escala, festejando com renovado otimismo. A festa começou em Sydney, onde foram disparadas sete toneladas de fogos de artifício, muitos deles em forma de cascata na ponte do Porto, uma extravagância que custou US$ 6,9 milhões e que segundo os organizadores é a maior do mundo.