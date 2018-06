Austrália eleva nível de ameaça de ataques contra policiais

CAMBERRA - A agência de segurança australiana decidiu elevar nesta terça-feira, 20, o nível de ameaça de ataques terroristas contra a polícia. De acordo com o órgão, o movimento ocorre em resposta à recente onda de ataques internacionais que tiveram como alvo forças de segurança de diversos países. O estado de alerta atual para ataques contra policiais é o segundo mais alto de uma escala de quatro. Desde setembro, todo o país está no mesmo nível de alerta para ataques.

Em nota, a polícia afirmou que um número crescente de australianos está se inspirando em grupos como o Estado Islâmico e criando "capacidade de conduzir ataques contra a polícia". Em setembro, dois policiais de Melbourne foram esfaqueados por um adolescente suspeito de se inspirar no Estado Islâmico. No mês passado, um apoiador do mesmo grupo foi morto quando a polícia invadiu o café onde ele mantinha reféns em Sydney. Dois deles morreram. / ASSOCIATED PRESS