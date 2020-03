Austrália evacua estadunidense da Antártida por razões médicas confidenciais

CHRISTCHURCH, NOVA ZELÂNDIA - A Austrália evacuou na sexta-feira, 13, um estadunidense da Antártida que precisava de cuidados médicos em meio ao frio extremo. As autoridades dos três lugares, por razões de confidencialidade, se recusaram a revelar detalhes sobre a pessoa, exceto que é membro de uma "expedição" e que não havia "problemas de saúde pública". A Antártida é o único continente onde nenhum caso do novo coronavírus foi registrado até o momento.

O Programa Antártico dos Estados Unidos (USAP) pediu ajuda à Austrália, que enviou uma equipe médica de Hobart (Tasmânia), para a base de McMurdo na Ilha Ross, cerca de 3.500 km ao sul da Nova Zelândia. O homem foi transferido para Christchurch, cidade neozelandesa.

Em comunicado, o diretor geral de Operações e Segurança da Antártida, Charlton Clark, explicou que a evacuação ocorreu em circunstâncias excepcionais. "As condições do solo eram difíceis. Quando o Airbus pousou na estação McMurdo, estava cerca de 30 graus abaixo de zero", disse.

Segundo ele, "nesta época do ano, a maioria dos países presentes na Antártida param suas operações antes do inverno, portanto, essa evacuação por razões médicas era incomum". / AFP